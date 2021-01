Uma embarcação de pesca afundou, na madrugada desta quarta-feira, a cerca de 32 quilómetros da costa de Viana do Castelo. No barco estavam sete pescadores que foram resgatados por outra embarcação. Só um dos homens foi hospitalizado."O porto acionou a embarcação salva-vidas, tendo procedido ao transbordo dos sete homens, que nunca chegaram a estar dentro de água", disse ao CM Sameiro Matias, capitão do Porto de Viana.Foi aberta uma investigação para que sejam apuradas as causas do naufrágio.