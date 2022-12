Sete pessoas morreram e 170 ficaram feridas nas estradas portuguesas desde o ínicio da "Operação de Natal"

Sete pessoas morreram e 170 ficaram feridas nas estradas portuguesas, no período de 22 de dezembro e até às 07h30 horas deste domingo. Os números foram adiantados pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito da "Operação Natal".Durante as operações de fiscalização foram registadas 4 806 contraordenações rodoviárias: "1 502 por excesso de velocidade; 362 por falta de inspeção periódica obrigatória; 175 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 102 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 132 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório", refere o comunicado da GNR.Segundo a nota, 189 condutores foram apanhados a conduzir com excesso de álcool e, "destes, 94 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 57 pessoas por conduzirem sem habilitação legal".