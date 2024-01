Sete tripulantes resgatados após colisão de duas embarcações na Marinha Grande

Sete pessoas foram resgatadas pela Marinha após a colisão de duas embarcações de pesca, uma das quais acabou por afundar, a Oeste do Farol do Penedo da Saudade, no concelho da Marinha Grande, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O acidente ocorreu pelas 05h55 e envolveu as embarcações de pesca "Falcão Peregrino" e "Divino Espírito Santo" que, segundo um comunicado da AMN, colidiram a quatro milhas náuticas, o equivalente a cerca de sete quilómetros a oeste do Farol do Penedo da Saudade, no concelho da Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Na sequência do alerta recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), foi ativada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas da Nazaré e resgatados sete tripulantes, que se encontravam a bordo.

Da colisão entre os dois barcos de pesca "resultou uma considerável entrada de água numa das embarcações, com risco de afundamento, tendo havido a necessidade da passagem dos tripulantes dessa embarcação", refere o comunicado da AMN.

Os tripulantes resgatados "encontravam-se bem fisicamente, não tendo sido necessário assistência médica", e foram transportados para o Porto da Nazaré.

No local do acidente foram recolhidos todos os destroços que constituíam perigo para a navegação, tendo a embarcação de pesca lesada acabado por se afundar, conclui o comunicado.