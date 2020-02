Sentença de Rosa Grilo marcada para 18 de fevereiro

A sentença de Rosa Grilo foi marcada para o dia 18 de fevereiro. Esta nova data surge cerca de um mês após o tribunal ter recebido um novo testemunho que alegava ter visto o crime e ter adiado a decisão.sabe que o coletivo de juízas não vai reabrir o julgamento devido à ausência de credibilidade do testemunho apresentado em tribunal no início de janeiro. De acordo com a defesa de António Joaquim ao, o novo testemunho, recebido por carta no tribunal, não tem credibilidade."Percebeu-se que a narrativa e aquilo que descreveu na carta não correspondia à verdade", revelou.A audiência está marcada para as 17h00.