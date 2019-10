Sexagenária liderava rede de tráfico de droga

O processo que tem 20 arguidos, alguns dos quais estão em prisão preventiva, é considerado de grande complexidade, por isso foram adoptadas medidas de segurança no tribunal de Coimbra.

Uma mulher de 60 anos é considerada pelo MP, como a cabecilha do grupo.

Os crimes ocorreram durante um ano, entre abril de 2017 e abril de do ano passado, quando a redo foi desmantelada pela PJ.

Segundo a acusação, a sexagenária e alguns dos seus filhos e respectivos companheiros conceberam um plano de forma organizada e estruturada, em conjugação de esforços entre si e contando com outros colaboradores, para a venda de cocaína e heroína.

A rede contava com um esquema de correios de droga, que adquiram grandes quantidades de cocaína no bairro do Aleixo, no Porto, e a heroína em Lisboa e Amadora.

O MP sublinha que o grupo se estruturou de forma a acompanhar todas as etapas. Desde a aquisição do produto, até à sua venda a toxicodependentes, em várias formas e zonas da cidade de Coimbra, nomeadamente na Baixa da cidade, obtendo lucros mensais na ordem dos 40 mil euros.

Na primeira sessão, os Juízes quiseram perceber as explicações da cabecilha de 60 anos, para a linguagem codificada, usada pelos elementos da rede, apanhados nas escutas da PJ, cujas conversas foram transcritas no processo, com expressões como: "Panela, sopa estragada, fiambre e queijo".

Alguns dos arguidos optaram por ficar em siêncio.