Um homem de 60 anos foi detido em flagrante por elementos da GNR de Mértola quando furtava antenas de carros estacionados no centro da vila.



O suspeito foi visto a arrancar a antena de um automóvel, pelas 22h30 de segunda-feira, e quando se virou tinha os militares atrás dele. Terá justificado o ato com o facto de "andar chateado com a GNR", mas não houve qualquer conflito no momento da detenção. Foi detido mas libertado a seguir com notificação para ir a tribunal na manhã desta terça-feira.