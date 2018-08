Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sexta-feira com previsões de calor infernal começa com incêndios ativos Abrantes e Castelo Branco

Dispositivo de combate a fogos em estado de alerta máximo, pelo menos até domingo.

08:54

O site da Proteção Civil regista, na manhã desta sexta-feira, três incêndios de alguma dimensão ativos no país.



O fogo que mobiliza mais meios lavra na freguesia de Barradas, em Abrantes, e mobilizava, pelas 8h40, 58 operacionais. No mesmo concelho, em São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, um outro fogo mobiliza 36 operacionais.



Em Castelo Branco, um fogo na freguesia de Salgueiro do Campo, em Castelo Branco mobilizava, pela mesma hora, 49 operacionais.



Com as temperaturas a poderem chegar aos 45 graus em várias zonas do país, o dispositivo está em alerta máximo pelo menos até domingo.