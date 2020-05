A SIBS, empresa gestora da rede multibanco, garantiu ontem que está a investir "em sistemas adicionais de segurança" para combater as burlas pelo método de pagamento MB Way.As queixas à GNR e PSP por este tipo de crime, tal como onoticiou esta quarta-feira, quase quadruplicaram entre janeiro e abril, face a todo o ano de 2019."Nunca partilhe o PIN do MB Way [código de acesso de 6 dígitos] nem como forma de pagamento nem como garantia", alerta.