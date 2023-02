Sidney Martins, que é suspeito juntamente com a companheira de estar envolvido na morte de três pessoas em Donai, no concelho de Bragança, e de protagonizar vários assaltos violentos, foi absolvido de furto qualificado no âmbito de outro processo.





O arguido estava acusado de ter roubado, com recurso a uma faca, uma papelaria em Bragança, tendo ameaçado a funcionária. O assalto ocorreu a 17 setembro de 2021, mas o Tribunal de Bragança não deu como provada a acusação, alegando que a descrição feita pela funcionária não permitiu provar a culpa de Sidney.