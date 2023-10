‘Significativo’: Portugal sobe grau de ameaça terrorista

Portugal está desde quinta-feira em grau de ameaça terrorista ‘significativo’ - um patamar acima do ‘moderado’ no qual se encontrava -, anunciou ao início da noite desta sexta-feira, em comunicado, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro. A iniciativa partiu do Serviço de Informações de Segurança (SIS) e foi validada pela Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT), após vários atos de terror ocorridos na Europa - com mortes na Bélgica e França - na sequência do ataque, a 7 de outubro, do Hamas a Israel.O grau de ameaça terrorista ‘significativo’ situa-se no meio da tabela do risco. Implica que um ataque em Portugal seria pouco significativo, mas noutros países esses resultados seriam mais importantes. Assim, o SSI assegura, no mesmo comunicado, que a UCAT validou a alteração do grau de ameaça "por razões eminentemente preventivas e de cautela", fazendo o mesmo que outros países europeus - incluindo onde ocorreram ataques por radicalizados solitários "de difícil deteção" -, "na medida em que não se registam quaisquer indícios que apontem para o desenvolvimento de ações terroristas" em Portugal.Já foram adotadas medidas de segurança em locais ligados a Israel e ao judaísmo, e o SSI afirma que vai ser acompanhada a "evolução da situação de segurança, adotando de forma flexível e pragmática as medidas de segurança, passivas e ativas, que vierem a considerar necessárias".De acordo com o plano que coordena operacionalmente as Forças e Serviços de Segurança existem cinco graus de ameaça: 5 - Reduzido; 4 - Moderado; 3 - Significativo; 2 - Elevado; 1 - Imediato; e ainda o ‘Z’ - Ameaça Real.A atividade terrorista de matriz islamita em Portugal tem-se pautado pelo uso do País como zona de recuo para células, recrutamento e financiamento. A Polícia Judiciária tem competência exclusiva para investigar o terrorismo.