Passados mais de sete anos da tragédia do Meco, o único sobrevivente João Miguel Gouveia - ‘dux’ (chefe) das praxes da Universidade Lusófona e que, acusam as famílias, terá mandado as vítimas para junto do mar - deverá esta terça-feira, pela primeira vez, encarar os pais dos seis amigos que morreram arrastados por uma onda, em dezembro de 2013.

