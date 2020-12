Simula assaltos violentos em Cascais e acaba detido

A PSP de Cascais deteve um homem de 45 anos na madrugada desta terça-feira, por suspeitas de simulação de crimes violentos e queixas de agressão.Tudo aconteceu na freguesia da Parede, no concelho de Cascais, quando o suspeito simulou ter sido vítima de um assalto por dois homens que, através da força, teriam conseguido roubar 300 euros.De acordo com um comunicado do COMETLIS, foram destacados para o local vários meios policiais e uma ambulância do INEM devido às supostas queixas de agressão da vítima.Ao ser questionado, e perante alguns sinais de nervosismo relatados pelas autoridades, o suspeito acabou por revelar que o seu testemunho era falso, assim como uma ocorrência semelhante registada na noite anterior."Apurou-se, ainda, que o suspeito já fez várias denúncias, que envolveram inúmeros meios policiais e de socorro, a relatar ter sido assaltado com violência, sempre com a consciência de que está a cometer um facto ilícito por simulação de crime denúncia falsa, nomeadamente forma reiterada e consciente conforme expediente elaborado na PSP e GNR", pode ler-se no comunicado.O detido foi colocado em liberdade, sem qualquer medida de coação, depois de ter sido presente a tribunal.