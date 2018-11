Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicalistas com 36 mil dias de folga

Um dirigente tem, por mês, quatro dias para atividades sindicais.

Por João Tavares | 08:46

Num universo de cerca de 21 mil agentes da PSP, quase 15 mil estão afetos a 17 sindicatos. O problema é que há organizações sindicais com poucos associados. Uma delas não tem sequer um único sócio. Ao invés, têm bastantes dirigentes e delegados.



Números do ano passado indicam que os elementos com responsabilidade nos sindicatos gozaram, no total, o equivalente a 36 mil dias de folga.



Diz a lei sindical que cada dirigente tem, por mês, quatro dias para atividades sindicais e os delegados 12 horas. Dias que retiram os polícias das atividades operacionais, numa altura em que se fala de falta de efetivos.



Nos dados divulgados pela PSP percebe-se que há dois sindicatos representativos. Um outro não tem qualquer associado, mas conta com 42 dirigentes e 73 delegados. Uma realidade que chega a ser criticada por alguns dos sindicatos.



Alteração à lei sindical está no Parlamento

A Direção Nacional da PSP não quis comentar o panorama sindical na instituição, que conta com 1390 dirigentes e 2431 delegados, num total de 3821 elementos.



Já o Ministério da Administração Interna relembra que "a proposta do Governo de alteração à lei sindical encontra-se no Parlamento".



Em comunicado, o MAI diz que após concluído o processo orçamental, se irá concluir "o processo relativo à lei sindical, envolvendo todos os partidos".