A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) alerta para "a ausência de vontade de negociar da tutela", na sequência da atribuição do subsídio de risco para as forças de segurança, prevista no Orçamento do Estado para 2021, mas que depende de negociações entre o Ministério da Administração Interna e os sindicatos.



A APG diz que se trata de uma "vitória mínima" e promete "lutar, recorrendo a todos os meios para que os direitos dos militares sejam ouvidos".

