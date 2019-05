Sindicato da PSP abre conta para agentes condenados

O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) abriu uma conta na Caixa Geral de Depósitos para apoiar os oito agentes da PSP da Amadora condenados em tribunal por agressões, sequestro e injúrias a seis jovens da Cova da Moura, no interior da esquadra de Alfragide, em fevereiro de 2015.A ideia, segundo o presidente do SPP/PSP, "é ajudar os polícias a pagar custas judiciais, e a indemnização a que eventualmente sejam condenados após recurso".Recorde-se que em primeira instância, os oito agentes foram condenados a pagar 72 mil euros de indemnização aos queixosos."Já recebemos propostas de empresas que querem apoiar. Para nós, esta decisão judicial põe em causa a autoridade policial. A Justiça não age da mesma maneira face às agressões a polícias", considerou Mário Andrade.Contra a iniciativa do SPP/PSP está Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP, entidade a que estão associados os 17 arguidos do processo, e que suportou as defesas, considerando "que com esta iniciativa se está já a considerar os polícias culpados"."É um aproveitamento", concluiu.