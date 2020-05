Sindicato da PSP apresenta queixa por ilegalidades em gratificados

A Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP) apresentou uma queixa crime no Ministério Público devido a supostas ilegalidades nos serviços remunerados dos agentes.De acordo com um comunicado do sindicato, a denúncia foi apresentada no dia 20 de dezembro de 2019 "por forma a apurar todas as responsabilidades referentes a alegados ilícitos que vêm sendo praticados em várias divisões policiais do País".Em causa, alega, "indícios de favorecimento pessoal" recolhidos em denúncias e "prova documental". Afirma ter sido "alertada a estrutura hierárquica" e ainda assim as irregularidades não foram "sanadas". O processo estará em Lisboa.