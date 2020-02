Sindicato da PSP critica parlamento por ter chumbado subsídio de risco a polícias

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) lamentou esta quinta-feira que o parlamento tenha chumbado a atribuição do subsídio de risco aos polícias, recordando que esta é uma reivindicação antiga.

O presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, disse à agência Lusa que tinham sido criadas expectativas aos policiais depois do parlamento ter aprovado, em 2018, uma recomendação ao Governo para ser atribuído o subsidio de risco às forças de segurança.

As propostas de alteração apresentadas pelo BE, PCP, PAN, CDS-PP e Chega de criação deste subsídio foi rejeitada devido aos votos contra dos deputados PS, ficando assim este medida de fora da lista de propostas de alteração acolhidas no Orçamento do Estado para este ano, que foi esta quinta-feira aprovado.