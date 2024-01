Sindicato da PSP estima que estejam 10 mil polícias na manifestação no Porto

Cerca de 10 mil elementos das forças de segurança devem participar esta quarta-feira na manifestação da plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR, no Porto, revelou à Lusa Paulo Santos, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

Os manifestantes começaram a concentrar-se a partir das 16h30 junto ao Comando Metropolitano do Porto da PSP, preenchendo, pelas 18h00, a totalidade da Rua Duque de Loulé já em direção à Praça da Batalha.

Para além dos agentes da PSP e militares da Guarda, estão também no local representantes dos guardas prisionais, trajados de negro e com a palavra "Abandonados" escrita nas costas.



Na frente da manifestação para exigir o pagamento de um suplemento de missão, tal como tem a Polícia Judiciária, está um cartaz onde se lê "Polícias Unidos" e, cerca de vinte metros atrás, outro com a frase que resume o protesto: "Por um vencimento condigo e valorização profissional".





O protesto deverá arrancar pelas 18h45 em direção à Rua 31 de janeiro.