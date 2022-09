Sindicato denuncia risco de queda de elementos da fachada do edifício do INEM

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar denunciou, em comunicado, o estado de degradação das instalações, em Lisboa, do INEM, na sequência de uma intervenção da proteção civil por causa do risco de queda de elementos da fachada do edifício.O Batalhão dos Bombeiros Sapadores de Lisboa foi chamado para retirar elementos em risco de queda na fachada do edifício do INEM, na rua D. Pedro Infante, em Lisboa. O alerta foi dado pelos moradores dos prédios vizinhos para o risco de queda de elementos."O conselho diretivo do INEM continua a permitir a degradação de várias instalações ao ponto de se tornar necessária a deslocação de uma equipa do Corpo de Bombeiros Sapadores de Lisboa às instalações do INEM na Rua Infante D. Pedro", referiu Lui Lázaro, presidente do STEPH.Esta passividade é incompreensível e indesculpável colocando em causa a segurança dos profissionais, bem como dos demais utentes da via pública", lê-se no comunicado do Sindicato dos técnicos de Emergência Pré-hospitalar. "Esta responsabilização só pode culminar na demissão do atual conselho diretivo doINEM, tal como já havia sido solicitado à anterior Ministra da Saúde", acrescenta.