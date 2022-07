O Tribunal de Sintra indeferiu uma ação do Sindicato dos Inspetores de Investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) contra o Ministério da Administração Interna.O sindicato considera que a reestruturação em curso pode colocar em causa o direito à greve. "A nossa contestação passou pelo cenário de uma eventual greve ser impedida por estarmos a trabalhar com polícias [PSP], que não têm esse direito", disse ao CM Renato Mendonça, presidente desse sindicato.