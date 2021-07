Sindicato dos agentes de polícia volta a rejeitar valor proposto pelo Governo para o subsídio de risco

O Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) revelou esta quarta-feira em comunicado que rejeitou o valor proposto pelo Governo durante as negociações para o subsídio de risco dos agentes.Segundo um comunicado do SIAP, o valor proposto pelo MAI era de 100 euros a todos os elementos, sem lugar a novas negociações.O SIAP considera que a negociação é "uma farsa" do Governo e do MAI e não irá aceitar o valor que considera ser "indigno e insultuoso".O sindicato referiu ainda que vai solicitar uma negociação suplementar.