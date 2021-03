Sindicato dos Polícias Municipais acusa Governo de "atitude discriminatória"

O Sindicato Nacional das Policias Municipais (SNPM) manifestou-se este sábado indignado considerando que o Governo teve uma "atitude discriminatória" em relação aos seus agentes, excluindo-os do direito ao subsídio extraordinário de risco pelo combate à pandemia covid-19.

Em comunicado, o SNPM considera "uma atitude discriminatória do Governo em relação aos agentes municipais do regime geral, ao não prever, injustificada e injustamente, no universo dos trabalhadores que terão direito a auferir o subsídio extraordinário de risco pelo combate à pandemia da doença covid-19, não obstante serem elementos essenciais nos esforços das autarquias locais para o efeito".

O sindicato considera tratar-se de "mais uma expressão da invisibilidade a que os agentes da polícia municipal têm sido votados pelo Governo, inclusive no presente contexto de combate à doença covid-19", lembrando que os agentes de polícia municipal também não foram selecionados para integrar o grupo de vacinação prioritária.