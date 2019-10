Sindicato dos Professores da Grande Lisboa condena agressão a professor de escola em Queluz

O Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) condenou esta quarta-feira a agressão ao professor coordenador da Escola EB Galopim de Carvalho, em Queluz, que ocorreu na passada segunda-feira, dia 21 de outubro. O funcionário foi agredido por um familiar de um aluno e precisou de receber tratamento hospitalar, tendo sido saturado com seis pontos na cara.

Em comunicado oficial, o SPGL já fez saber que "condena veementemente esta agressão, estando solidário com o colega vítima de violência no exercício da sua profissão e exige às autoridades competentes o apuramento urgente de todas as responsabilidades".

Na sequência do incidente, esta terça-feira os encarregados de educação de vários alunos daquela escola fizeram uma concentração à porta da mesma. De acordo com um comunicado do SPGL, por causa disso não se realizaram as aulas ao 1º tempo do dia.

O protesto continuou e esta quarta-feira os pais "promoveram um cordão humano em que participou toda a comunidade escolar, tendo sido encerrada a escola no período da manhã".

Para o SPGL "estas iniciativas pacíficas assumem-se como um apelo à não violência junto da comunidade escolar e como uma chamada de atenção às autoridades competentes".

"Da parte do ME [Ministério da Educação] assiste-se a um silêncio permanente, alimentando um sentimento de insegurança que começa a assumir proporções alarmantes junto comunidade escolar", avança o mesmo comunicado.

Tendo em conta toda a situação, o Sindicato exige ainda que o "ME adote de imediato medidas que garantam aos docentes um clima de segurança para o exercício da sua profissão, propiciando a criação de relações de respeito mútuo e de civilidade, essenciais na formação dos alunos".