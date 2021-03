O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) vai ser recebido na quinta-feira de manhã pelo secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, para exigir a aprovação de um decreto-lei que permita levar à aprovação do subsídio de risco na PSP.



Esta é uma reivindicação com décadas nesta força de segurança, que o Governo diz ter contemplado no Orçamento do Estado para 2021. No entanto, o SPP vai exigir que a iniciativa legislativa seja apreciada.

