O presidente do Sindicato dos Enfermeiros disse esta quarta-feira esperar um acordo com o Ministério da Saúde sobre a reposição dos pontos para efeitos de progressão na carreira em breve, considerando que também é do interesse da tutela.

"O Ministério está sensível e pretende que haja uma harmonização, porque isto também tem gerado muitas dificuldades numa altura em que existe escassez de enfermeiros", disse Pedro Costa em declarações à agência Lusa.