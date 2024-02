Sindicato Nacional da Polícia vai apresentar queixa contra o MAI

O Sindicato Nacional da Polícia vai apresentar queixa contra o Ministério da Administração Interna (MAI) e comentadores sobre declarações proferidas a propósito dos protestos das forças de segurança. Em conferência de imprensa, o advogado do SINAPOL, Alexandre Zagalo, considerou "calunioso associar o sindicato e o presidente a movimentos extremistas".No domingo, o ministro José Luís Carneiro reuniu-se com o Diretor Nacional da PSP e o Comandante-Geral da GNR e anunciou a participação ao Ministério Público de eventuais ligações do "incitamento à insubordinação" dos polícias a "movimentos extremistas". O governante participou também as declarações do presidente do Sindicato Nacional da Polícia sobre o risco de não haver eleições legislativas a 10 de março por falta de efetivos policiais."Há uma ofensa ao próprio sindicato. ", vincou Alexandre Zagalo.Em atualização