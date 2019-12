Sindicato quer reclusos que agridem guardas em tribunal

O presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, Jorge Alves, quer que os reclusos que agridam guardas sejam de imediato enviados para tribunal.O dirigente usou como exemplo o recente caso do recluso que esfaqueou duas vezes um guarda na mão quando este o impediu de golpear outro recluso, na cadeia de Sintra."O recluso tem contacto com outros guardas e outros reclusos, e não assistimos a qualquer medida por parte da direção da cadeia no sentido de o retirar do local onde cometeu este crime", descreveu Jorge Alves, acrescentando que o guarda ferido está de baixa, a tomar medicamentos retrovirais devido ao facto de o recluso agressor ser seropositivo.