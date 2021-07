Sindicatos da banca unem-se em manifestação no parlamento no dia 13 de julho

Os sete sindicatos do setor bancário marcaram hoje uma manifestação conjunta para a próxima segunda-feira, dia 13 de julho, na Assembleia da República (AR), contra a "destruição de postos de trabalho" em vários bancos.

"A atual situação, com a injusta, inqualificável e injustificada destruição massiva de postos de trabalho em vários Bancos, condenando milhares de bancários e suas famílias ao flagelo do desemprego, exige a união e intervenção de todos", entendem as estruturas sindicais, de acordo com o comunicado de hoje.

Assim, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), MAIS Sindicato, Sindicato dos Bancários do Norte (SBN), Sindicato Independente da Banca (SIB), Sindicato dos Bancários do Centro (SBC), Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos (STEC) e Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira (SinTAF) "uniram esforços para a defesa dos bancários".

Os sindicatos convocam os seus associados para "a grande manifestação, a realizar por todos os sindicatos do setor bancário, no dia 13 de julho, a partir das 16:30, defronte à escadaria da Assembleia da República".

As estruturas sindicais consideram que "ninguém está a salvo", e que "a voz dos bancários e dos seus sindicatos tem de ser clara, pública e afirmativa".

Na quinta-feira, os sindicatos do setor já tinham emitido um comunicado conjunto exigindo o fim dos despedimentos na banca.

No documento, intitulado "Em defesa dos trabalhadores bancários, o massacre tem de parar", os sete sindicatos representativos dos trabalhadores bancários mostram a sua "firme oposição quanto ao injustificado e desnecessário processo massivo de destruição de postos de trabalho".

Os sindicatos manifestam indignação por os bancos estarem a confrontar milhares de trabalhadores bancários com propostas de rescisão por mútuo acordo (sobretudo) e reformas antecipadas. Ao mesmo tempo, dizem, fazem a "comunicação antecipada da implementação de medidas unilaterais, vulgo despedimentos coletivos", com o objetivo de criarem "pânico e temor generalizado nos bancários, de forma que desistam de lutar pelos seus direitos".

Além do mais, afirmam, isto acontece quando o setor bancário português é dos mais eficientes da Europa e quando os bancos regressam aos lucros.

Os sete sindicatos (numa iniciativa inédita por estarem todos juntos numa tomada de posição) exigem a "suspensão imediata dos programas de redução de trabalhadores" e a "substituição das rescisões por mútuo acordo por reformas antecipadas" com uma "especial consideração nas situações de vulnerabilidade social".