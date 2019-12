Sindicatos da GNR e PSP contra suplementos em quatro anos

Os cinco sindicatos da PSP que esta quinta-feira foram recebidos pelo secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, não aceitam a proposta do Governo de pagar, em 4 anos, os suplementos cortados em tempo de férias.Em face do que consideram a "intransigência" do Governo, mantêm a manifestação de 21 de janeiro, que junta a PSP e a GNR. Este corte já teve uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo para reposição com retroativos.O Ministério da Administração Interna repôs parte da verba, mas faltam pagar 80 milhões de euros em retroativos. O Governo recebeu ainda cinco associações da GNR. A próxima reunião é a 9 de janeiro.