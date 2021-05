Cerca de duas dezenas de polícias protestaram esta sexta-feira, na avenida dos Aliados, no Porto, por melhores condições. Tratou-se de uma manifestação da Aliança de Sindicatos da PSP.









“Esta manifestação deve-se ao subsídio de risco e à revisão da tabela salarial, que está desatualizada há muitos anos”, afirmou Pedro Carmo, da Organização Sindical da Polícia.

A Aliança junta quatro sindicatos e conta com o apoio do Movimento Zero. “É incompreensível para a sociedade portuguesa que, em 2021, os polícias não sejam valorizados”, disse Nuno Castro, vice-presidente da ASAPOL.