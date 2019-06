Sindicatos protegem polícias acusados de esquema de troca de passes por dinheiro

Duzentos e sessenta e seis agentes, chefes e oficiais da PSP e cinco funcionários da empresa Transportes Sul do Tejo (TST) foram acusados pelo DIAP de Lisboa dos crimes de peculato e falsificação de documentos.Em causa está uma prática reiterada de troca dos passes dos transportes, gratuitos para a PSP, por verbas em dinheiro. Os sindicatos da Polícia, no entanto, dizem que não se trata de um crime, mas sim de um direito inerente.A investigação começou após uma denúncia feita pela PSP e a empresa TST. O Ministério Público delimitou um período de tempo (dezembro de 2015 a abril de 2016), exemplificativo das práticas criminais.Entende o procurador responsável pela investigação, que polícias dos comandos de Lisboa e Setúbal e da Unidade Especial de Polícia levantaram as requisições para carregamento dos passes durante o período em causa.Com os documentos deslocaram-se a balcões dos TST e, com a conivência de funcionários da empresa, ficaram com o dinheiro correspondente ao preço do passe, pagando mesmo uma comissão de cerca de 15% aos cúmplices dos TST.A PSP confirmou aoa abertura de processos disciplinares aos acusados, garantindo punições quando eventuais penas criminais transitarem em julgado.Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP, não considera esta prática um crime."Trata-se de um direito dos polícias e nunca ouvi falar de agentes que recebessem dinheiro. Sabemos que vários acusados vão pedir abertura de instrução", concluiu.O professor universitário Rui Pereira considera que práticas delituosas de agentes "não beliscam a PSP". "O facto de terem sido a instituição e a empresa a denunciar mostra a reprovação desta prática."Peixoto Rodrigues, presidente do SUP, disse aoque uma portaria de 2017 veio esclarecer a forma como os operacionais da PSP beneficiam deste direito de passes de transportes gratuitos.A investigação do Ministério Público terá apurado que alguns dos polícias acusados neste processo terão recebido o dinheiro dos cúmplices dos TST dentro de folhetos informativos.