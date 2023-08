“Sinto-me com um peso no coração por não estares comigo": Família não supera morte de criança de cinco anos

O pequeno Gabriel tinha apenas 5 anos quando foi atropelado numa passadeira pelo vereador da Câmara de Vila Nova de Gaia José Guilherme Aguiar. Aconteceu a 28 de outubro do ano passado e a família ainda não superou a perda."Meu Deus, quanta falta me fazes, meu menino lindo! Não sei o que sentir. Sinto-me com um peso no coração por não estares comigo. És a minha luz. Sinto tanto, mas tanto a tua falta. Das tuas brincadeiras, do teu choro lindo. Sinto falta de tudo", escreveu a mãe, Ana Almeida, numa publicação na rede social Facebook.O menino ajudava a avó e o dono de uma mercearia a descarregar produtos do interior de uma carrinha e tinham de atravessar a estrada. Foi durante esse percurso, na Travessa José Mariani, e numa altura em que chovia, que o menino foi colhido pela roda direita do Renault Megane conduzido por Guilherme Aguiar.Gabriel ficou encaixado entre o pneu e o guarda-lamas. Foi arrastado 300 metros pelo alcatrão, sempre de costas. Quando o automóvel se imobilizou, no cruzamento com a Rua D. Henrique de Cernache, já era tarde. Estava já morto.A família promete não desistir. "Tudo trocaria e daria tudo para te ter comigo e com a tua irmã. Vou seguindo em frente porque tenho que seguir e lutar o que tenho que lutar por ti e pala tua irmã. Mas um dia vou-te abraçar e dormir agarradinha a ti, como sempre fazíamos, porque sempre me puxavas para ti. Sinto falta de dormir agarrada ao teu peito. Meu amor, és a minha vida. Amo-te, meu filho, e sempre vou amar", escreveu ainda a mãe de Gabriel.O vereador pode vir a ser acusado de homicídio por negligência.