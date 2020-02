"Sinto o corpo cansado": Português infetado com coronavírus no Japão já contactou a mulher

Adriano Maranhão já se encontra no quarto de hospital após ter sido transportado do navio "Diamond Princess" onde se encontrava desde dezembro.



O português infetado com coronavírus afirma que fez uma viagem de sete horas dentro de um autocarro com outras 18 pessoas. "O hospital é muito bom", garante Adriano admitindo que sente "o corpo cansado".





À chegada, o português foi visto e tiraram-lhe uma fotografia para que tenha um cartão. "É para não fugirmos", brincou.Os médicos japoneses são acompanhados por duas pessoas que falam inglês e medem a febre por diversas vezes ao dia, segundo o português.Sobre os meios de contacto, Adriano garante que manterá o telemóvel consigo e que tem acesso à internet fornecida pela própria unidade de saúde."Ainda não apresentamos os sintomas graves de que eles falam", afirma dizendo ainda que está confiante após ter falado com um filipino que lhe disse que sete colegas seus foram curados.