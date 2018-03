Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sinto que foi feita justiça de alguma forma”, diz mãe de Liliane

Alívio e revolta foram os sentimentos comuns às famílias das vítimas de Pedro Dias.

Por Tânia Laranjo e Alexandre Salgueiro | 01:30

Surgiram as três de braço dado. Fátima, Lúcia e Maria de Lurdes. São as mães de Liliane, Carlos Caetano e António Ferreira. Todas tomaram calmantes para conseguirem ouvir a sentença, todas surgiram de rosto cansado no dia em que foi conhecida a pena aplicada ao monstro de Aguiar da Beira.



Em comum, uma dor sem fim. Fátima tem sido o rosto deste sofrimento, ela que nunca faltou a qualquer sessão de julgamento, ela que em muitos momentos teve de sair da sala de audiências por não conseguir controlar a emoção.



"Sinto-me aliviada. Sinto que se fez justiça de alguma forma", dizia a mãe de Liliane, em lágrimas. Os sentimentos eram comuns às famílias. Alívio, mas também revolta. "Queria que até ao último dia da sua vida ele fechasse os olhos e visse as pessoas que matou. Era a única forma de eu ter paz", disse Fátima Espadilha, irmã de António Ferreira.



O tio do militar da GNR sobrevivente foi voz crítica, realçando que a pena é pequena e que deveria ser superior a 25 anos: "Não me consigo esquecer do rosto desta mulher agarrada ao caixão da filha na segunda-feira de Páscoa. Esteve horas a dar-lhe beijos, a pedir a Deus que fosse justo."



"Ele disse que rezou para que a minha filha sobrevivesse e contasse tudo. Ele rezou para ela morrer. Ele é um monstro", rematou a mãe de Liliane.



A reparação feita pelo tribunal relativamente à morte de Carlos Caetano foi fundamental para os pais. "O meu filho não é violento. Nunca bateu em ninguém", dizia a mãe à saída, também ela sem esconder a indignação pelas declarações de Pedro Dias prestadas a 15 de fevereiro. "O meu filho nunca matou ninguém. Este monstro não tem coração. Não foi capaz de se arrepender, pedir desculpas", disse Maria do Lurdes.



A não comparência de Pedro Dias em tribunal também revoltou as famílias. Fátima Espadilha, irmã de António Ferreira, resumia: "Não teve coragem. Foi um cobarde."



"Pena de morte era pouco", diz GNR

"Pena de morte era pouco para o que ele fez", disse esta quinta-feira, à TVI, o militar António Ferreira, que sobreviveu à matança de Pedro Dias.



"Vi o Caetano a cair, parecia um farrapo no chão. Depois apontou a mim, ouvi o estalo e senti o corpo a desfalecer. O que mais lamento foi não ter conseguido salvar o Caetano", confessou.



Aldeia ainda chora morte de Liliane

A população de Ponte do Abade, terra natal de Liliane, em Aguiar da Beira, ainda chora a morte da jovem, mais de ano e meio após ter sido assassinada na berma da Estrada Nacional 229.



"Era um doce de menina e trabalhadora", diz a vizinha Odete Santos.