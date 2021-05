SIRESP funcional custa mais 31,9 milhões de euros até 2022

A novela em redor do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal (SIRESP) tem novo episódio. Depois de o Governo não ter prolongado o contrato com a Altice – que termina no final de junho – e ter avançado com uma indemnização compensatória à empresa SIRESP S.A. no valor de 11 milhões de euros, pelo cumprimento das obrigações de interesse e serviço público, uma portaria vem agora autorizar a mesma empresa detida pelo Estado "a investir 31,9 milhões de euros até ao final de 2022, para garantir o funcionamento do SIRESP durante a vigência do modelo transitório da sua gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação".O Ministério da Administração Interna garante que "a Portaria nº 210-A/2021, publicada na sexta-feira, é mais um passo que permite dar continuidade ao funcionamento da rede SIRESP após o próximo dia 30 de junho". Este é o plano para o próximo ano e meio.Até lá será criada uma nova entidade que terá a seu cargo a gestão do SIRESP, Rede Nacional de Segurança Interna, 112 e as comunicações dos serviços e organismos da Administração Interna.