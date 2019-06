O SIRESP deverá ser alvo de alterações de fundo, que podem vir a representar um investimento governamental de 25 milhões de euros.Esta é uma das conclusões do relatório à rede de telecomunicações. Segundo o documento, o SIRESP "já foi pior, mas não é seguro".O presidente da Altice Portugal disse esta quinta-feira que as conclusões revelam "um profundo desconhecimento" da realidade do País e até "ignorância".Segundo Alexandre Fonseca, estruturar uma rede desta dimensão representaria um investimento de mais de mil milhões de euros.