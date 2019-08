SIRESP "sempre cumpriu todos níveis de serviços contratados"

O presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou na terça-feira que o SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal "sempre cumpriu com todos os níveis de serviços contratados".Em meados de junho, o Conselho de Ministros aprovou a compra, por sete milhões de euros, da parte dos operadores privados, Altice e Motorola, no SIRESP."Desde 2006 até hoje, o SIRESP sempre cumpriu todos os níveis de serviços que estavam contratados", disse Alexandre Fonseca, num encontro com jornalistas, em Lisboa.O gestor adiantou ainda que a troca de participações na empresa que gere o SIRESP "não implica alteração de um cêntimo àquilo que a Altice recebe por prestar serviço à SIRESP SA".