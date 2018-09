Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo com magnitude 1,2 sentido na ilha de São Miguel

11:21

Um sismo de magnitude 1,2 na escala de Richter foi esta terça-feira sentido na Povoação, ilha de São Miguel, nos Açores, informou a Proteção Civil açoriana.



De acordo com um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 08h30 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul/sudoeste da Povoação, em São Miguel.



Segundo a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III na Escala de Mercalli Modificada na Povoação.



Uma fonte da Proteção Civil dos Açores disse à agência Lusa não haver registo de ocorrências relacionadas com o sismo.