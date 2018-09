Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo com magnitude 2.0 sentido em São Miguel

Sismo foi sentido nas Furnas com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada.

19:34

Um sismo com magnitude 2.0 na escala de Richter foi esta terça-feira à tarde sentido em Porto Formoso, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, anunciou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.



Segundo a Proteção Civil, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 16h24 locais (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro "a cerca de cinco quilómetros a sul/sudoeste de Porto Formoso".



De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido nas Furnas com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada, continuando o CIVISA a acompanhar a situação.



Como medidas de autoproteção, a Proteção Civil dos Açores recomenda, por exemplo, que os cidadãos não acendam fósforos nem isqueiros, pois pode haver fugas de gás, ou tenham cuidado com vidros partidos ou cabos de eletricidade.