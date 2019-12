Sismo com magnitude 3,2 na escala de Richter registado no Faial

Um sismo com magnitude 3,2 na escala de Richter foi registado esta sexta-feira de manhã na ilha do Faial, nos Açores, adiantou a Proteção Civil açoriana.

Num comunicado emitido ao início da tarde, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores refere que, segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) o sismo foi registado às 10h03 na hora local (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 34 quilómetros a oeste de Capelo.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Praia do Norte, Feteira, Angústias e Matriz (concelho da Horta), acrescenta o comunicado.