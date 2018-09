Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo com magnitude de 2,1 registado nos Açores

Sismo foi sentido na Povoação, com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada.

00:02

Um sismo com magnitude 2,1 na escala de Richter foi registado na noite desta terça-feira na ilha de São Miguel, anunciou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.



Segundo a Proteção Civil, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado pelas 20h37 locais (mais uma hora em Lisboa), com o epicentro a cerca de cinco quilómetros do Faial da Terra.



De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido na Povoação, com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada, continuando o CIVISA a acompanhar a situação.



Esta terça-feira, pelas 16h24 locais, já tinha sido registado um outro sismo, este com magnitude 2 na escala de Richter, sentido em Porto Formoso, concelho da Ribeira Grande, também na ilha de São Miguel.