Abalo sísmico foi registado a quatro quilómetros a oeste-sudoeste do concelho de Góis, no distrito de Coimbra.

Por Lusa | 06:24

Um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter foi sentido no domingo perto de Góis, no distrito de Coimbra, sem causar danos, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o sismo foi registado às 22h30 de domingo nas estações da Rede Sísmica do continente com epicentro a quatro quilómetros a oeste-sudoeste do concelho de Góis, no distrito de Coimbra.

O sismo não causou danos pessoais e materiais.