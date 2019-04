Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 2,8 de magnitude sentido nos Açores

Epicentro a seis quilómetros de Ribeira das Tainhas, na ilha de São Miguel.

Por Lusa | 02.04.19

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) anunciou que foi sentido um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter com epicentro em São Miguel, o terceiro sentido e nesta ilha.



Segundo o CIVISA, o sismo ocorreu às 19h33 locais (mais uma hora em Lisboa), com epicentro a seis quilómetros de Ribeira das Tainhas, na ilha de São Miguel.



"O sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em S. Pedro, Ribeira Seca, Ribeira das Tainhas e Ponta Garça (concelho de Vila Franca do Campo), e em S. Brás, Porto Formoso e Maia (concelho da Ribeira Grande)", refere no seu sítio na internet.



O CIVISA acrescenta que o sismo foi ainda sentido em Água d'Alto (concelho de Vila Franca do Campo) e nas Furnas (concelho da Povoação).



No dia de hoje, outros dois sismos foram sentidos na ilha de São Miguel, um às 16h25 e outro às 17h08 locais.



O primeiro teve magnitude de 2,7 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte da Ribeira das Tainhas, refere o CIVISA.



"O sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em todas as freguesias do concelho de Vila Franca do Campo, e nas Furnas e Ribeira Quente (concelho da Povoação). O evento foi ainda sentido com intensidade III em Maia e Porto Formoso (concelho da Ribeira Grande)", prossegue o CIVISA.



O segundo sismo, às 17h08, teve o seu epicentro no mesmo local, mas foi de magnitude 2,2 na escala de Richter.



O CIVISA, que informa estar a acompanhar a atividade sísmica, diz que este sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (Escala de Mercalli Modificada) em São Pedro, no concelho de Vila Franca do Campo.