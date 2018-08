Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de 3,0 de magnitude sentido em Ponta Delgada

Epicentro a cerca de 13 quilómetros a oeste de Várzea, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Por Lusa | 19:27

Um sismo com magnitude de 3,0 na escala de Richter, e epicentro a cerca de 13 quilómetros a oeste de Várzea, na ilha de São Miguel, foi sentido este sábado de manhã em Ponta Delgada, maior cidade açoriana, informaram as autoridades.



De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o sismo foi registado às 09h12 locais, menos uma hora do que em Lisboa.



"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada em Mosteiros, concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel", acrescenta a nota.