Sismo de 3,1 na escala de Richter sentido nos Açores

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido na quarta-feira à noite na ilha de São Miguel, nos Açores, divulgaram as autoridades.Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 21h19 locais (mais uma hora em Lisboa) com epicentro a cerca de 31 quilómetros a noroeste dos ilhéus das Formigas."De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Povoação, Faial da Terra e Água Retorta, concelho da Povoação, ilha de São Miguel", referiu o CIVISA em comunicado.Já o gabinete de comunicação do Governo Regional dos Açores adiantou que "o CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação" e que irá divulgar "novos comunicados caso necessário".