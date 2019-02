Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sismo de magnitude 2,2 sentido em Arraiolos

12.02.19

Um sismo de magnitude 2,2 na escala de Richter foi esta terça-feira sentido em Arraiolos, no distrito de Évora, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo que não há registo de danos pessoais ou materiais.



"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II (escala de Mercalli modificada) na região de Arraiolos", refere o IPMA em comunicado.



O epicentro do sismo, que ocorreu às 00h20, localizou-se a cerca de dez quilómetros a este-nordeste de Arraiolos.



O IPMA já tinha informado na noite de segunda-feira de que um sismo também de magnitude 2,2 na escala de Richter tinha sido sentido em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, igualmente sem registo de feridos ou danos materiais.



O epicentro do sismo, que ocorreu às 21h46 de segunda-feira, localizou-se a cerca de dez quilómetros a este da Torre de Moncorvo.