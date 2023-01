Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira em Cascais, segundo o Instituto do Português do Mar e da Atmosfera.O epicentro do abalo localizou-se a cerca de 20 quilómetros a Oeste-Noroeste de Cascais.Até ao momento não há informações de que o sismo tenha sido sentido ou provocado danos materiais ou pessoais.