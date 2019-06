Sismo de magnitude 2.6 sentido na Ilha de São Miguel

Um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter foi registado este domingo na ilha de São Miguel, às 09h55 locais (mais uma hora em Lisboa), informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.Segundo o comunicado, o evento teve epicentro a cerca de seis quilómetros a norte/noroeste de Ponta Garça, freguesia localizada no concelho de Vila Franca do Campo.O sismo foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada em Ponta Garça, na Ribeira Quente e nas Furnas, estas últimas localidades do concelho da Povoação.