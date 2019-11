Sismo de magnitude 4.2 na escala de Richter sentido no Faial, Pico e São Jorge

Um sismo magnitude 4,2 na escala de Richter foi sentido na madrugada desta terça-feira nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge, nos Açores, divulgou a Proteção Civil.

Segundo um comunicado da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o sismo, sentido às 04H36 de hoje, teve o epicentro a cerca de 30 quilómetros a Oeste da freguesia do Capelo (Horta), na ilha do Faial.

De acordo com a informação disponível até ao momento, o tremor de terra foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia do Capelo e em Castelo Branco, Feteira, Praia do Norte e Cedros, no concelho da Horta.