Sismo de magnitude 5,5 em Itália sentido em vários países

Um sismo de magnitude de 5,5 abalou, esta quarta-feira, a costa adriática, em Itália.O alerta foi dado às 7h00 locais, (6h00, em Lisboa).As casas tremeram durante vários segundos e até ao momento não há registo de vítimas, nem danos graves, avança a BBC.Por precaução os estabelecimentos de ensino foram encerrados na região de Marche. Também as viagens de comboio na cidade de Ancona ficaram suspensas por suspeitas de danos na via férrea.Segundo as autoridades, o sismo foi sentido na zona oeste de Roma e a nordeste de Bolonha. O tremor de terra chegou a ser sentido noutros países, nomeadamente nas zonas balcãs: Eslovénia, Croácia e Bósnia e Herzegovina e atingiu uma profundidade de oito quilómetros.